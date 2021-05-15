Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor
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Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Sarı kırmızılı yönetim, ilgili cezayı ödemeye hazır. Bu akşamki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tribünlerde en az 3-4 bin kişi olacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şampiyonluk kutlamasının yasaklandığı belirtirdi. Maçların ardından ortaya çıkacak görüntü merak ediliyor.

Spor Toto Süper Lig 42. hafta mücadelesinde sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, final niteliği taşıyan şampiyonluk maçında taraftarlarından yoksun kalmayacak.

Sarı kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Ayrıca taraftar gruplarından seyircilerin de müsabakaya alınacağı öğrenildi.

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 3-4 bin seyircinin tribünden takip etmesi bekleniyor.

KUTLAMALAR YASAK

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

Galatasaray yönetimi, ceza yemeyi göze alarak binlerce taraftarına tribünleri açtı

DÜDÜK ÇAKIR'DA

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Saat 20.30'dan itibaren beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakanın canlı anlatımını haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor
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