Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay: Seyirci konusunda gerekli başvuruları yapacağız

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından stat çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, "Protokol tribününe 1000 kişi alınması gerekirken 3 bin kişi alınmış. Bununla alakalı olarak gerekli yerlerle gereken başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı. Günay, tribünde yaşanan gerginlikle ilgili olarak sorulan soruya ise "Bunlar olabilecek şeyler. Anlık bir durumdu geçti bitti" diye konuştu.

FATİH TERİM: AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK

Karşılaşma sonrası teknik direktör Fatih Terim de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve "Bizim bildiğimiz, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bugün takımımız daha sahaya çıkarken küfür yiyor, arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Biz seyircisiz oynadığımızı sanıyoruz ama öyle değil. Gerekli yerlere söylemenize rağmen, öyle bir şey söz konusu değil. Anlamadım. Akredite olacak sayı belli. Ben cezalıyken, yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler, burada bütün localar dolu. Herkes taşkınca küfür ediyor. Emniyet de orada, Spor Bakanlığına da, federasyona da yazıldı. Hepsini tespit ettik, en azından şahsım adına avukatlar gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin, ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircisiz oynama? Hepsi bizde mevcut. Küfürlerle, kafirlerle, seslerle, görüntülerle. Oradan herkes söver, oradan herkes kabadayıdır" dedi.