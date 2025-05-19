Galatasaray Yenikapı kutlama ne zaman? GS Yenikapı şampiyonluk kutlaması yapılacak mı, ne zaman olacak?

Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması ne zaman? Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligde 25. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda kısa süreli bir kutlama yapılırken asıl kutlamanın detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da kutlama yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray Yenikapı kutlama ne zaman? Detaylar...

GALATASARAY YENİKAPI KUTLAMASI NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı kutlamalarında almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. TFF'nin Sarı-kırmızılıların bu talebini kabul ettiği belirtildi.

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yapmak üzere İstanbul Valiliği ile gerekli görüşmeleri yaptı. İznin verilmesi durumunda kutlamaların Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşeceği belirtildi.

Öte yandan Galatasaray yönetimi şampiyonluk kupasının da Yenikapı'daki kutlamalarda verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF'nin de Galatasaray'dan gelen teklifi inceleyerek kabul ettiği aktarıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynayacak.