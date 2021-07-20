Galatasaray yeni yıldızlarına peş peşe imza attıracak! 5 futbolcu için KAP açıklaması yolda

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray transferde bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Uzun süredir birçok oyuncuyla temasta olan yönetimin bu futbolculara kısa süre içinde imza attırıp KAP açıklaması yapması bekleniyor. Aslan'ın açıklayacağı futbolcuların Stryger Larsen, Alex Moreno, Berkan Kutlu, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes olduğu öğrenildi.

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar birçok futbolcuyla görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, bu görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

LARSEN VE ALEX MORENO'DA İŞLEM TAMAM

Sabah'ın haberine göre; Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü ile de 3.2 milyon euro bonservis için el sıkışıldı. Van Aanholt, Alioski ve Kurzawa ile görüşen sarı-kırmızılılarda sağ beke yapılan Larsen takviyesi sonrası sol bekte ibre yeniden Alex Moreno'ya döndü. Larsen'in savunması, Alex Moreno'nun ise hücumu güçlü. Real Betis'le pazarlıklarda son aşamaya gelindiği belirtiliyor.

BERKAN KUTLU, GHEZZAL VE GEDSON FERNANDES'İN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu transferinde Aslan mutlu sona yakın. 23 yaşındaki orta saha, İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajeriyle bu hafta son bir görüşme gerçekleşecek. Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla bir yıl daha kiralanması için son bir hamle yapılacak. Benfica ile kritik görüşme bu hafta olacak.