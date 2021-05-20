Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
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Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi Galatasaray, Göztepe'den ayrılan ve ismi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Alpaslan Öztürk'le 3 sezonluk anlaşmaya vardı.

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Alpaslan, tercihini Sarı-kırmızılı ekipten yana kullandı.

GALATASARAY'DAN 3 YILLIK 20 MİLYON LİRA ALACAK

Menajeri Ömer Kızılkoca ile birlikte Galatasaray Yönetimi ile görüşen ve Sarı-kırmızılı ekiple kesin olarak anlaşmaya varan Alpaslan, 31 Mayıs sonrası 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu, 2021-22'de 5.5 milyon TL, 2022-23'de 6.5 milyon TL, 2023-24'de ise 7.5 milyon TL kazanacak.

3 BÜYÜK TAKIM İLGİLENİYORDU

Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de yakından ilgileniyordu.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Alpaslan, Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğdu. Alt yapı eğitimini burada alan, performansıyla Standard Liege'e kadar yükselen Alpaslan, ardından Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye kapısını araladı. Sonrasında Eskişehir'de de kiralık olarak görev yapan Alpaslan Öztürk, sözleşmesi bitince Elazığ'ın yolunu tuttu. Asıl çıkışı ise 2018 yılında geldiği Göztepe'de yaşadı. Alpaslan Öztürk bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken 3 gol attı. Göztepe kariyerinde 76 maçta 13 golle oynadı.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
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Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Belliydi zaten Beşiktaş maçında gol atınca şampiyon olmuş gibi sevindi, ama avucunu yaladı, büyük takım oyuncusumu orası soru işareti.
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