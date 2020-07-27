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Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2020/21'de giyeceği formaları da tanıttı. Yepyeni bir parçalı formayla taraftarıyla buluşan ekip, kulüp tarihinde ilk kez logosunu, siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstüne koydu.

Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
27.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:02

Süper Lig'de 2019/20 sezonunu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için forma tanıtımını yaptı. Sarı kırmızılı ekibin yeni parçalı ve siyah deplasman forması internet üzerinden satışa sunuldu.

Galatasaray, bu sezon bir ilke imza attı ve tarihinde ilk kez logosunu, siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstüne koydu. Parçalı formada ise taraftar ve takımın buluşmasından ortaya çıkan alev temsil edildi.

Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı

Sarı kırmızılı ekipten yapılan tanıtım açıklaması şu şekilde:

"İç saha forma tasarımı, Galatasaray'ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor. Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor. İç saha forması, kırmızı ya da siyah şort ile kullanılıyor. Buna sarı kırmızı çoraplar ekleniyor. Dış saha forması ise siyah şort ve siyah çoraplarla tamamlanıyor."

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