Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınmayla başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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