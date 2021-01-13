Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere

Terim'in isteğiyle Yeni Malatya'nın ön liberosu Youssouf Ndayishimiye ile transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, son pürüzleri de gidermek üzere. Salı akşamı Albayrak ile Adil Gevrek arasında yapılan toplantı da olumlu geçti. Artık ödeme takvimi üzerinde konuşuluyor.

Galatasaray yeni ön liberosuna kavuşmak üzere... Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Yeni Malatya'nın 23 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye ile görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, transferde artık son viraja girdi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, salı akşamı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek son durumu masaya yatırdı. Taraflar artık ödeme takvimi üzerinde görüşüyor.

2.5 MİLYON EUROYA EL SIKIŞTILAR

Galatasaray'ın 2 milyon euroluk planı zora girse de, iki kulübün 2.5 milyon euro civarında bir bedel üzerinden el sıkıştığı, gelen haberler arasında. Hafta sonuna kadar bu transferde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TAKAS DA GÜNDEME GELDİ

Bu arada iki kulüp yönetimi arasında gerçekleşen son görüşmede, sezonun ikinci yarısı için bir genç takasının da gündeme geldiği öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla bir genç oyuncusunu Yeni Malatya'ya kiralayacak. Yaz döneminde de hazırlık maçı oynanması seçenekler arasında.

(Fanatik)