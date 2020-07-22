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Galatasaray Volkan Babacan için pazarlığa başlıyor!

Muslera'nın Ocak 2021'de sahalara dönecek olması nedeniyle kaleci takviyesine imza atacak olan Galatasaray'ın 1 numaralı gözdesi Volkan Babacan. Hem yerli hem de tecrübeli olması nedeniyle 32 yaşındaki eldiveni transfer etmek isteyen sarı kırmızılılarda 2.

22.07.2020 07:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:16

Muslera'nın Ocak 2021'de sahalara dönecek olması nedeniyle kaleci takviyesine imza atacak olan Galatasaray'ın 1 numaralı gözdesi Volkan Babacan. Hem yerli hem de tecrübeli olması nedeniyle 32 yaşındaki eldiveni transfer etmek isteyen sarı kırmızılılarda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, ligin son maçının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

YA TAKAS YA DA CÜZİ BİR BONSERVİS

Galatasaray, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci için Başakşehir'e iki alternatifli teklif sunmaya hazırlanıyor. İlki oyuncu takası ile transferi sonlandırmak.

Diğeri ise bu sezon Süper Lig'de hiç forma giyemeyen ve sadece 4 kupa maçında kaleyi koruyan Volkan Babacan için 500 bin Euro bonservis teklif etmek.

Teknik direktör Fatih Terim'in Milli Takım'da da güvenip kaleyi teslim ettiği Volkan son iki sezondur kalesini Mert Günok'a kaptırırken Başakşehir Yönetimi bu teklife 'Evet' derse Galatasaray hiç vakit kaybetmeden bu transferde imzaları atacak. Böylece Volkan'ın hazırlık kampında kadroda olması sağlanacak.

"VOLKAN İYİ TRANSFER OLUR AMA..."

Yazarımız Uğur Meleke, Galatasaray'ın Volkan Babacan hamlesini şu şekilde değerlendirdi:

Volkan Babacan, kalecilik meziyetleri yüksek, karşı karşıya pozisyonlarda cesur ve akıllı bir kaleci.

Bence Süper Lig'in de en iyi yedek kalecisi. Başakşehir kale rekabetinde onu ikinci basamağa düşüren şey, Mert'in "daha iyi oyuncu" olması. Ayak becerileri. Uzun mesafe müthiş pasları. Ama Volkan da Süper Lig'de 12-13 kulüpte birinci kaleci olabilecek kalibrede.

MUSLERA VARKEN...

Volkan 20 gün sonra 32'sine giriyor. Bir kaleci için 32 yaş, olgunluk çağı sayılır. Eğer Volkan, Galatasaray'a giderse şüphesiz ki sarı-kırmızılılar için iyi bir transfer olur bu. Ancak bu transfer ihtimaline Volkan açısından baktığımda çok parlak bir tablo göremiyorum. Muslera, ligde Volkan'ın kesemeyeceği 3-4 kaleciden biri. Bir yaşayan efsane. ve muhtemelen Volkan orada da birkaç yıl kulübede oturacak. Peki Volkan'ın hayali ne? Kariyerine ikinci kaleci olarak devam etmek mi? Yoksa oynamak mı? Ben bu kalibrede bir kalecinin oynayabileceği bir takıma gitme hedefi olması gerektiğini düşünüyorum doğrusu.

Galatasaray Volkan Babacan için pazarlığa başlıyor!

Kaynak: Hürriyet

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