Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'ü aşkın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'ü aşkın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA 1909'DAN BERİ OYNANAN 400'Ü AŞKIN MAÇTA HANGİ SONUÇ HİÇ OLMAMIŞTIR?

A- 4-4'lük beraberlik

B- 4-3'lük Fenerbahçe galibiyeti

C- 5-5'lik beraberlik

D- 4-3'lük Galatasaray galibiyeti

Cevap : C