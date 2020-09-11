Galatasaray, Valencia'lı Geoffrey Kondogbia için girişimlere başladı
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Galatasaray, Valencia'lı Geoffrey Kondogbia için girişimlere başladı

Orta saha transferi için temaslarını sürdüren Galatasaray'ın, Valencia'dan Geoffrey Kondogbia için de girişimler yaptığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların oyuncu için temas kurduğu ve gelecek cevabı beklemeye başladığı öne sürüldü.

11.09.2020 08:45 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:21

Orta sahaya oyunun iki yönünü de oynayabilen bir oyuncu transferi yapmak isteyen ve bu bağlamda son olarak Rennes'ten Grenier ile görüştüğü kaydedilen Galatasaray'da adaylar da teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim Valencia'dan Geoffrey Kondogbia oldu. İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre Galatasaray, Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirdi ve oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

KONDOGBIA, PSG'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray'ın, Valencia'nın gözden çıkardığı Kondogbia için kiralama teklifi hazırladığı ve önündeki en büyük engelin de PSG olduğu belirtildi.

Önümüzdeki sezon için bir orta saha transferi peşinde olan PSG'nin, Kondogbia'yı da alternatifleri arasında tuttuğu ve bu nedenle 27 yaşındaki oyuncunun da Fransız ekibini beklediği vurgulandı.

78 MİLYON EUROLUK TRANSFERİ VAR

Lens altyapısından yetiştikten sonra Sevilla'da kendisini geliştiren ve 2013'te Monaco'ya 20 milyon euro, 2015'te de Inter'e 36 milyon euroluk transferler yapan yıldız isim, 3 yıllık Inter macerasında tutunamadıktan sonra 2018'te 22 milyon euro bedelle Valencia'ya gitti.

7 GOL ATTI

İspanyol ekibinde vazgeçilmez isimlerden biri olmayı başaran ve 99 maçta oynarken, 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Kondogbia, takımın yeniden yapılanma ve maaş skalasını düşürme hamlesi nedeniyle gözden çıkarıldı.

Galatasaray, Valencia'lı Geoffrey Kondogbia için girişimlere başladı
Haber Yorumları (1)
GELMEZ BU GSYE: EN VERİMLİ DÖNEMİ GELMEZ. . PSG VARKEN HELE. .
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