Galatasaray - Tuzlaspor ÖZET var mı? Maç sonucu kaç kaç bitti? Galatasaray - Tuzlaspor maçının gollerini kim attı?

Galatasaray - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la karşılaşan Galatasaray, ağır bozguna uğradı.İki takımda da önemli eksikler var. Galatasaray Tuzlaspor maçının gollerini kim attı? 28 Ocak GS Tuzla maç sonucu kaç kaç?

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da hazırlık maçında alınan skor moralleri altüst etti. Sarı-Kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti.

Galatasaray verilen milli arada Nef Stadyumu'nda 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Berk Balaban, Omar Elabdellaoui, Aytaç Kara, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı. İlk yarıyı Tuzlaspor 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda hücumda daha etkili olan Tuzlaspor, Galatasaray'ı 6-2 mağlup etti.

MAÇ ÖZETİ VAR MI?

Galatasaray Tuzlaspor maçı 28 Ocak Cuma günü oynanmadı. Öğle saatlerinde oynanacak olan zorlu mücadele teknik direktör Torrent'in isteği dolayısıyla canlı yayınlanmadı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Sarı-kırmızılıların gollerini Kutay Kurt (k.k.) ve Ömer Bayram kaydetti. Tuzla'da ise Ezeh hat-trick yaparken diğer golleri Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Bardhi attı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, yaşadığı talihsiz kazadan yaklaşık 13 ay sonra Tuzlaspor maçıyla sahalara döndü ve 11'de mücadeleye başladı.

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