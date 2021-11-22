Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar - Haberler Spor
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Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar

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Sahaya madde yağan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde en büyük tepkiyi Mesut Özil gördü. Yıldız futbolcu attığı golden sonra şişelerden birini alıp kenara fırlattı, tribünlere öfkeli şekilde serzenişte bulundu. Sevinçten sonra tepkisini sürdüren Mesut, Fenerbahçe armasını tribünlere gösterince kıyamet koptu.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde attığı şık golle dikkatleri üzerine çeken Mesut Özil, karıştığı olaylarla da gündem oldu. Golün sevincinde tribünlere yakın noktada sevinen Mesut ve arkadaşlarına şişe atıldı. Yıldız futbolcu bunun üzerine sert serzenişte bulundu. Yayıncı kuruluşun özetinde Mesut'un tribünlere doğru söylediği sözler kesildi.

Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar

ARMAYI GÖSTERDİ

Mesut Özil golden sonra tepkisine devam etti. Yıldız futbolcu oyun oynanırken tribünlere armasını gösterince kıyamet koptu. Sahaya çakmak ve şişe yağdı. Mesut çakmağı alıp hakeme götürmek isterken araya Galatasaraylı futbolcular girdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Mesut'a her top geldiğinde yoğun tepki gösterdi.

Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar

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Yorumlar (1)
tövbekar 34:mesut atinca gs liler gs gol yiyince gercek yüzünü gösterdi cirkeflik kanlarinda var terim cirkeflesif hakemi yem yapti yenilgiyi hakeme yüklemek icin
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