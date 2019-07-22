Galatasaray transferde durmuyor! Son hedef Fred

Josef de Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefi nin Fred olduğu iddia edildi.

Manchester United'ın Fred için Galatasaray'a yeşil ışık yakmasından sonra transfer komitesinin, Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

"FRED TRANSFERİ BİTECEK"

A Spor'da transfer ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Falcao'dan sonra da yüksek olasılıkla Fred transferini de bitirecekler. Görüşmeler yapılıyor. Fred transferinden önce Josef de gündeme gelmişti ama Al Ahli kulübü Josef de Souza'yı bırakmayı düşünmüyor. Josef'in alacaklarının tamamı, Galatasaray devreye girince ödenmiş" ifadeleri kullanıldı.