Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında
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Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında

26.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:06
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, sahadan galip ayrılıp, liderlik için Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, sahadan galip ayrılıp, liderlik için Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde son hafta evinde Göztepe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında kazanıp, 2020 yılını 3 puanla kapamak istiyor. Aslan, bordo-mavilileri mağlup edip, Alanyaspor da Gaziantep FK deplasmanında puan kaybederse liderlik koltuğuna oturacak.

Son 5 maçta 4 galibiyet

Ligin ikinci sırasında bulunan Galatasaray son oynadığı 5 resmi karşılaşmada rakiplerine 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgisini ligde Fatih Karagümrük karşısında aldı. Cimbom, ligde Çaykur Rizespor, Hatayaspor ve Göztepe'yi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Deplasmanda 6'da 4

Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu müsabakaların 4'ünden 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar hiç berabere kalmazken, 2 kez mağlup oldu. Aslan, dış sahada oynadığı mücadelelerde 11 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Fatih Terim cezalı

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 5 maç men cezası verdi. İlk olarak Göztepe maçında olmayan Terim, Trabzonspor karşılaşmasıyla ikinci kez yedek kulübesinde yer alamayacak.

PFDK, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Marcao'ya 1 maç men cezası vermişti. Brezilyalı futbolcu Göztepe mücadelesinde cezasını tamamladı. Bordo-mavililer karşısında görev verilmesinde halinde oynayabilecek.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Arda Turan, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 16. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Korona virüs testleri 16 Aralık günü pozitif çıkan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programı, Sağlık Bakanlığı'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam diyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Covid-19 testi ise negatif döndü ve bireysel çalışmalara başladı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Görev verilmesi halinde Falcao sahadaki yerini alabilecek. Takımda Etebo ve Ryan Babel'in ise sakatlıkları devam ediyor.

Ligin en az gol yiyen ikinci takımı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar attığı 23 golün yanında kalesinde ise 10 gol gördü. Aslan yediği 10 gol ile Alanyaspor'dan sonra ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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