Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor

Galatasaray, Teknik Direktörü Fatih Terim'in toteminden gelir elde etme hazırlığında. Birçok karşılaşmayı buz kovasına oturarak izleyen deneyimli hoca, bunu taktik olarak yapıyordu ancak durum daha sonrasında toteme dönüştü. Terim'le özdeşleşen buz kovaları, şampiyon olunması halinde satışa çıkacak. Bunun için de imalat çalışmasının yapıldığı belirtildi.