Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor

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Galatasaray, Teknik Direktörü Fatih Terim'in toteminden gelir elde etme hazırlığında. Birçok karşılaşmayı buz kovasına oturarak izleyen deneyimli hoca, bunu taktik olarak yapıyordu ancak durum daha sonrasında toteme dönüştü. Terim'le özdeşleşen buz kovaları, şampiyon olunması halinde satışa çıkacak. Bunun için de imalat çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Galatasaray, Fatih Terim'in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor

TAKTİKTİ TOTEM OLDU

Fatih Terim'in bu kovaya 'totem' olarak oturduğu haberleri çıkmıştı. Ancak daha sonrasında Terim'in o açıdan sahayı daha iyi gözlemlediği belirtilmişti. Sonrasında bu taktik toteme dönüştü. Terim, son dakikaları buz kovasına oturarak izlediği maçlardan hep puan kurtarmayı başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor
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