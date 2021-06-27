Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için yarın imza töreni düzenlenecek

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim için yarın Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. İmza töreninin 14.00'te gerçekleşmesi bekleniyor. Fatih Terim, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli hocanın maaşının 2.5 milyon euro seviyelerinde olacağı konuşuluyor.

Sarı-Kırmızılılar'da 5. Fatih Terim dönemi yarın resmen başlıyor. Başkan Burak Elmas'ın gelmesiyle tekrar takımın başına geçen Terim için Türk Telekom'da gerçekleşecek imza törenin saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

FUTBOL ONA EMANET

Burak Elmas, futbolu tamamen Fatih Terim'e emanet edecek ve ona rahat bir çalışma ortamı sunacak. Elmas, Terim ve transfer komitesinin önerdiği isimlere yoğunlaşacak, çatışma ortamı yaşanmayacak. Öte yandan Terim'in yıllık kazancının 2.5 milyon euro seviyelerinde olması bekleniyor.