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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
03.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:34

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika'nın gelecek sezon ilk 11'de oynayabilecekleri bir Süper Lig kulübüne kiralık olarak verilmesini istedi.

Galatasaray'da yeni sezonun yapılanmasına koronavirüs nedeniyle lige ara verilmesinin ardından başlandı. Takımın genç oyuncularının durumu merak ediliyordu. Teknik direktör Fatih Terim bu konudaki kararını verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Sekidika ve Ozornwafor'un durumuydu.

Tecrübeli teknik adam; gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi.

OZORNWAFOR ALMEIRA'YA KİRALIK VERİLMİŞTİ

Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.

(Kaynak: Fotomaç)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
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