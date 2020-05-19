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Galatasaray, taraftarların fotoğraflarını tribüne koyacak

- Galatasaray, taraftarların fotoğraflarını tribüne koyacak Galatasaray, başlattığı 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacak.

Galatasaray, taraftarların fotoğraflarını tribüne koyacak
19.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:55

- Galatasaray, taraftarların fotoğraflarını tribüne koyacak

İSTANBUL - Galatasaray, başlattığı 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacak. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.

Süper Lig'in kalan 8 haftasında 3 maçını Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak olan Galatasaray, taraftarlarına yönelik bir proje başlattı. Haziran ayında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak başlayacak maçlar için sarı-kırmızılılar, tribünlere taraftarların baskılı fotoğraflarını koyacak. 'Sensiz Olmaz Galatasaray' adı ile başlatılan kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.

Kampanyaya katılan taraftarlar, tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü www.sensizolmazgs.com adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.

Kaynak: İHA

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