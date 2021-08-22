Galatasaray taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden olay paylaşım: Gidiyoruz

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Galatasaray'ın 35 yaşındaki Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık zamanı çok manidar paylaşım yaptı. St.Johnstone maçında yuhalanan Lorelei Taron, "Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao" notuyla bir hikaye gönderisi attı.

Radamel Falcao'nun Galatasaray defteri bu kez kapanıyor gibi. Eşi Lorelei Taron, gelen sert tepkiler sonrasında burada kalmak istemediğine dair paylaşımlar yapmıştı. Son olarak açık bir mesaj yolladı.

"BU HAFTA GİDİYORUZ"

Lorelei kişisel Instagram hesabından Falcao ile yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao.

9 MİLYON DOLARLIK BOŞLUK

Falcao, bonuslarla ve tüm detaylarla birlikte Galatasaray'a 9 milyon euro maliyetli bir futbolcu. Kolombiyalı'nın ayrılışı yeni transferler için el rahatlatacak.