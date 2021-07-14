Galatasaray taraftarına kavuşuyor! PSV Eindhoven maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV maçının biletlerinin 18 Temmuz'da satışa çıkacağını açıkladı. 28 Temmuz saat 21.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için en ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet ise 750 TL oldu. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, koronavirüs önlemleri çerçevesinde bilet alım ve stada girişte uyulması gereken kuralları 7 maddede duyurdu.