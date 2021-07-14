Galatasaray taraftarına kavuşuyor! PSV Eindhoven maçının bilet fiyatları belli oldu
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Galatasaray taraftarına kavuşuyor! PSV Eindhoven maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray taraftarına kavuşuyor! PSV Eindhoven maçının bilet fiyatları belli oldu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV maçının biletlerinin 18 Temmuz'da satışa çıkacağını açıkladı. 28 Temmuz saat 21.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için en ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet ise 750 TL oldu. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, koronavirüs önlemleri çerçevesinde bilet alım ve stada girişte uyulması gereken kuralları 7 maddede duyurdu.

Galatasaray'da PSV maçının biletleri satışa çıkıyor. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00'da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

EN UCUZ BİLET 175 TL

PSV ile oynanacak kritik karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en ucuz bilet 750TL oldu. Galatasaray, koronavirüs önlemleri çerçevesinde uyulması gereken kuralları da 7 maddede taraftarlarının bilgisine sundu.

  • Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartıve HES kodu olması zorunludur.
  • Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.
  • Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.
  • Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.
  • Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
  • Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.
  • E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.
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