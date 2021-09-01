Galatasaray taraftarı gece yarısı bayram yaptı! Halil geldi, Falcao resmen gitti

Sarı-Kırmızılılar dün gece Radamel Falcao krizini bitirdi. 35 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. F.Bahçe ile anlaştığı konuşulan Halil Dervişoğlu için de KAP bildirimi geldi. Galatasaray'ın bu bildirimleri gece yarısı yapması dikkat çekti.

Radamel Falcao, en sonunda Galatasaray'dan ayrıldı. Senelik 5.5 milyon euro maaş alan Kolombiyalı forvete fesih için 3 milyon euro ödendi. Kolombiyalı yıldızın kalan net ücretinin 2 milyon eurosunu da yeni takımı Rayo Vallecano üstlendi.

HALİL KİRALIK

Uzun yıllar unutulmayacak transfer savaşı sonrasında Halil'in tercihi Galatasaray'dan yana oldu. Gün içinde oyuncunun Fenerbahçe'ye gittiği konuşulmuştu ama Aslan transferi gece yarısı bitirdi.

TOPLAMDA 8.5 MİLYON EURO

Halil için bu sene 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Gelecek sezon satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon euro. Aslan bu ödemeyi yaparsa Halil'in bonservisini de almış olacak.

HALİL DERVİŞOĞLU BİLDİRİMİ

Galatasaray'dan KAP'a şu bildirim yapıldı: "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."