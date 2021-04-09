Galatasaray taraftarı, Ahmet Yüce'nin başkan adayı olması için kampanya başlattı

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Aslan'da bazı üyeler ile taraftarlar, Skoda Türkiye'nin sahibi ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi Ahmet Yüce'yi aday olması konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Sosyal medyada, "MakeGalaYÜCEagain" etiketiyle kampanya başlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, Yüce'yi yeni başkanları olarak görmek istiyorlar.

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı. Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca, Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylığını açıkladı. Bu isimler kulüp üyeleri ve taraftarları tatmin etmezken beklenti, Skoda Türkiye'nin sahibi ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi Ahmet Yüce'nin aday olması.

AHMET YÜCE'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hem genç hem de tecrübeli isimlerin bulunduğu 200 kişilik bir grup, Ahmet Yüce ile temasa geçti. Geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini açıklayan eski yöneticiyi Galatasaray'ın geleceği için tek çare gören üyeler, Yüce'yi aday olması konusunda ikna etmeye çalışıyor.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATTI

Şimdiye kadar başkanlık için aday olan isimlerde umduğunu bulamayan Galatasaray taraftarı, sosyal medyada "MakeGalaYÜCEagain" etiketiyle Ahmet Yüce'ye başkan adayı olması için kampanya başlattı.

Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:

"YETERİ KADAR ADAY VAR"

Ahmet Yüce daha önce yaptığı açıklamalarda, yaklaşan seçim ve aday olup olmayacağı ile ilgili, ''Yeteri kadar aday var zaten. Benim şu an adaylık düşüncem yok" demişti.

AHMET YÜCE KİMDİR?

Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 yılından bu yana Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor.