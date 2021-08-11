Galatasaray takımdaki yabancı futbolcu sayısını düşürmek için harekete geçti! Yüksek maliyetli oyuncular topun ağzında

Yeni sezon transferlerinin büyük bir kısmını tamamlayan Galatasaray'da sıradaki hedef takımdan ayrılacak futbolcular. Yüksek maliyetli yabancı futbolcularla yolları ayırarak biraz ferahlamak isteyen sarı-kırmızılılarda Omar Elabdellaoui, Ozornwafor, Jesse Sekidika, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Luyindama'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transferlerinin büyük bir kısmını tamamlayan Galatasaray son olarak kadrosunu Victor Nelsson'la güçlendirdi. Bu transferin ardından yabancı sayısı 16'ya çıkan sarı-kırmızılılar takımdan ayrılacak oyunculara yoğunlaştı. Öncelikli hedef olarak yüksek maliyetli futbolcuları takımdan göndermek isteyen sarı-kırmızılıların, 8 oyuncuyla yolları ayırması bekleniyor.

FALCAO VE FEGHOULI KULÜP BULAMAZSA SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da gözünden operasyon geçirecek Omar Elabdellaoui sezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak. A Takım seviyesinde görülmeyen Ozornwafor'la yollar ayrılacak. Konyaspor'a dönmeye soğuk bakan Jesse Sekidika Süper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak. Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek. Mbaye Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak. Yüksek maliyetli bir başka yıldız Ryan Babel de yol ayrımında. Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı. Luyindama için Antwerp'ten gelen 2 milyon euroluk teklif reddedildi. Kongolu stoperin durumu belirsizliğini koruyor.