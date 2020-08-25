Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupası'nın yıldönümünde bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu Mario Jardel'in kupayı kaldırdığı fotoğrafı yayınlayan sarı kırmızılılar ayrıca, maçın görüntülerinin yer aldığı bir de video paylaştı.

Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupası'nın yıldönümünde resmi twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Real Madrid'e karşı oynanan ve 2-1 kazanılan maçta attığı gollerle zaferde büyük paya sahip olan Mario Jardel'in kupayı kaldırdığı fotoğrafa yer veren Sarı kırmızılılar, bir de maçın görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. "AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ" Galatasaray, paylaştığı videoya "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oluyor" notunu düştü.