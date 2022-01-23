Galatasaray Stadı üstü kapanıyor mu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu nerede?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, beklenen kar yağışına karşı Nef Stadı'nda zemin önlemi aldı. Bunun ardından Galatasaray Stadı üstü kapanıyor mu? sorusunun yanıtı merak edildi.

Galatasaray Stadı üstü kapanıyor mu? sorusunun yanıtı merak edildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan çok amaçlı stadyumdur. Galatasaray'ın iç sahadaki futbol maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ NEF STADYUMU HAKKINDA

Nef Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Vodafone Park stadyumlarına yapısal olarak ilham kaynağı olmakla birlikte Türkiye'deki C90 görüş açısına sahip ilk stadyumu özelliğini taşımaktadır. Toplam 52.223 koltuk kapasitesine sahip olan stadyum, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan sonra seyirci kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci stadyumudur.

İlk olarak 1996 yılında gündeme gelen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle yapılamayan ve sonrasında yeri değiştirilen projenin temeli 13 Aralık 2007 tarihinde atıldı. O dönem Şişli'ye bağlı olan günümüzde ise Sarıyer sınırlarında bulunan birbiri ardına dizili üç tepeden Şişli Belediyesince adı Aslantepe olarak değiştirilen 120 dönümlük tepeye inşa edilen Nef Stadyumu 15 Ocak 2011'de açıldı. Türk Telekom, 2010-11 sezonunun ikinci yarısından itibaren 10 yıllığına stadyuma isim sponsoru oldu. Türk Telekom'un sponsorluk sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 12 Ekim 2021'de Nef, stadyumun yeni sponsoru oldu.

GALATASARAY STADI ÜSTÜ KAPANIYOR MU?

Stadyumun toplam inşaat alanı ise 195 bin metrekareydi. Stadyum projesinde çatı sistemi açılır-kapanır şekilde tasarlandı.

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