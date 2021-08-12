Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu
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Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu

Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan temsilcimizin golleri Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'tan geldi.

Galatasaray ile St. Johnstone, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında McDiarmid Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Randers'la eşleşti.

GÖZDEN ÇIKARILAN FEGHOULI VE DIAGNE TURU GETİRDİ

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Galatasaray, 29. dakikada Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 36. dakikasında İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle St. Johnstone beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti. Mücadelenin ikinci yarısında sarı-kırmızılılar tempoyu artırdı. 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu temsilcimizi öne geçirirken 70. dakikada Sofiane Feghouli farkı 2'ye çıkaran golü attı. 90+2'de Emre Kılınç'ın golüne 90+4. dakikada karşılık veren O'Halloran skoru belirledi ve maç 4-2 sona erdi. Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen sarı-kırmızılıların rakibi Randers oldu.

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Ali Gülhan
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