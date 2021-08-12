Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan temsilcimizin golleri Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'tan geldi.