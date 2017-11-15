Galatasaray Spor Kulübü'ne Büyük Ödül!

National Geographic ve Galatasaray Spor Kulübü'nün birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Hayvanlar için Kükre", MediaCat tarafından Brandweek kapsamında bu yıl 12'incisi düzenlenen Felis Ödülleri'nde "Medya/Yayıncılık" kategorisinde ödüle layık görüldü. National Geographic Society'nin "Büyük Kediler Girişimi"ni desteklemek amacıyla dört yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen proje kapsamında bu yıl Galatasaray Spor Kulübü sporcuları hayvanlar için kükredi.



Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un kamerasına kükreyerek poz veren sporcular taraftarları kampanyaya destek vermeye ve hayvan haklarını savunmaya çağırdı. Nat Geo Wild kanalında yayınlanan "Büyük Kediler Ayı" belgeselleri etrafında örülen sosyal sorumluluk kampanyası ile izleyiciler bilgilendirilirken, çekilen kampanya filmi ile Galatasaray SK sporcuları yardıma muhtaç tüm hayvanlara yardım etme çağrısında bulundular. Galatasaray'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ve futbol takımının canlı yayında pankart açması sayesinde daha da geniş kitlelere yayılan kampanya ile destek vermek isteyenler hayvan haklarını korumak adına çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönlendirildi.



Projeye bu yıl Galatasaray futbol takımından Cenk Gönen ve Yasin Öztekin, erkek basketbol takımından Göksenin Köksal ve Ege Arar, kadın basketbol takımından Cansu Köksal, erkek voleybol takımından Murathan Kısal, kadın voleybol takımından Sinead Jack, Engelsiz Aslanlar'dan İsmail Ar, basketbol altyapısından ise Nehir Elkin ve Alp Ako destek vermişti.

FOX Networks Group Türkiye CMO'su Burçin Gülşen, "Nat Geo Wild'ın "Hayvanlar İçin Kükre" kampanyasıyla ilgili; "National Geographic Türkiye olarak yardıma muhtaç hayvanlar konusunda farkındalık yaratmak ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl da Galatasaray Spor Kulübü'nün destekleriyle güzel bir kampanyaya imza attık. Felis Ödülü ile taçlanan bu önemli projeyi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Koordinatörü Murat Bereket ise şunları ekledi: "Böylesine önemli bir projeye Galatasaray Spor Kulübü olarak katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kulüp olarak her zaman sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerine gerekli olan tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. National Geographic ile kulübümüzün iş birliğinde yürütülen ve yardıma muhtaç hayvanlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu projenin bu denli prestijli bir ödüle layık görülmüş olması da bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu."

Medya satın alma ajansı Mindshare'in desteğiyle gerçekleştirilen ve pazarlama iletişiminin alt disiplinlerindeki yaratıcılık ve kaliteyi artırma hedefleyen ödüllerde "Hayvanlar için Kükre" kampanyası 7 dalda aday gösterildi ve Medya/Yayıncılık kategorisinde ise Felis Ödülü'nün sahibi oldu.













