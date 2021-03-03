Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı

Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alpaslan Öztürk'le anlaşma sağladı. 27 yaşında, 1.86 boyunda, Belçika'da doğup büyüyen başarılı savunmacı, Terim'in yerli kadro derinliği talebi doğrultusunda transfer edilecek.

Yeni sezon kadrosunu kurma çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, operasyon hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların anlaştığı son isim, Göztepe'den Alpaslan Öztürk oldu. Teknik patron Fatih Terim'in, yerli kadro derinliğini artırma talebi doğrultusunda görüşülen 27 yaşındaki stoperin, sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi.

Mevcut kadroda Donk ve Ozornwafor dışında yedek stoperi bulunmayan sarı-kırmızılılar, böylece önemli bir rotasyon takviyesi gerçekleştirmiş olacak. 1.86 boyundaki Alpaslan, Göztepe formasıyla gösterdiği performansla, Terim'in takdirini kazandı. Tecrübeli savunmacının sözleşmesi yaz döneminde sona erecek ve bonservis bedeli olmaksızın transfer edilebilecek.

SADECE STOPER OYNAMIYOR

Belçika'da doğup büyüyen Alpaslan, bir dönem İngiltere'de de altyapı eğitimi aldı. Sonrasında tekrar Belçika'ya dönen Alpaslan Öztürk, 2014 yılında Kasımpaşa formasıyla Türkiye'ye adım attı. Eskişehir ve Elazığspor'da da görev yaptıktan sonra Göztepe'ye transfer olan başarılı savunmacı, bu sezon 12 lig maçında 1 gol attı.

Sakatlıklar nedeniyle zaman zaman formasını kaptırsa da sadece stoperde değil, ön libero ve sağ bekte de iyi performans gösteren Alpaslan, gelecek sezon Terim'in savunmadaki jokerlerinden olacak gibi görünüyor.

(Fanatik)