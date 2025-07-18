Galatasaray (GSRAY), sermaye artırımına gidiyor. Onaylanan sermaye artırımı ile birlikte Galatasaray'ın 5,4 milyar TL olan sermayesi, 150% oranında artırılacak ve 13,5 milyar TL'ye ulaşacak. Bu hamle ile kulüp, finansal gücünü daha da artırmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray sermaye artırımı ne zaman?

GALATASARAY SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN?

Galatasaray (GSRAY) hissesinde 150% oranında bedelli sermaye artırımı 7 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanımı ise 21 Temmuz Pazartesi tarihine kadar sürecek.

SON KATILIM TARİHİ NEDİR?

Sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların, en geç 4 Temmuz tarihinde GSRAY hissesine sahip olması gerekiyor.