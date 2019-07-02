- Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL - Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"

Kaynak: İHA