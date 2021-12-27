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Galatasaray scoutlarının gözü alt liglerde!

Galatasaray scoutlarının gözü alt liglerde!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray socoutları alt liglerdeki oyuncu taramalarını sürdürüyor.

Galatasaray socoutları alt liglerdeki oyuncu taramalarını sürdürüyor.

Galatasaray ; Kerem Aktürkoğlu'nu 3. Lig ekibi Anagold Erzincanspor'dan transfer etmiş, o dönemde 3. Lig'den oyuncu transferi çok konuşulmuş, hatta eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ancak oyuncunun gösterdiği performans ve ortaya koyduğu futbol Galatasaray scoutlarını yanıltmadı. GS Scout ekibi alt ligleri taramaya devam ediyor. Öğrenildiği kadarı ile Akhisarspor'un stoperi Göksu Mutlu sarı-kırmızılıların yakın takibinde. 22 yaşındaki başarılı oyuncunun maçları sarı-kırmızılı takımın scout ekibi tarafından canlı takip ediliyor ve maç analizleri direkt olarak Teknik Direktör Fatih Terim'e aktarılıyor. Göksu'ya yaz transfer döneminde resmi teklif yapan takımlar olmuş ancak Akhisarspor yönetiminin talep ettiği bonservis bedeli nedeni ile transferi gerçekleşmemişti. Takımı gençleştirme hedefi ve yabancı sayısı önümüzdeki yıl daha da düşeceğinden yetenekli Türk oyuncuları takibe alan sarı-kırmızılıların Akhisarspor Kulübü yetkilileri ile görüştüğü gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da, Luyindama'nın sakatlık geçirdikten sonra bir türlü eski performansını yakalayamaması, Göztepe'den transfer edilen Alparslan'ın Fatih Terim'in geriden oyun kurma stratejisine uyum sağlayamaması nedeni ile Göksu'nun transferini çok istendiği ve bu transferde önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

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