Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor

Marcao ile sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'da transfere dair hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon savunma bölgesi için düşündüğü ismi buldu. Buna göre sarı-kırmızılılar, daha önce de kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldı.

SASSUOLO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Kaan Ayhan'ın sağ bek, stoper ve ön liberoda forma giyebilmesi sarı kırmızılıların iştahını kabartıyor. Bununla beraber Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Sassuolo ile transfer için masaya oturacağı aktarıldı.

(SABAH)