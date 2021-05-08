Galatasaray şampiyonluk şansını sürdürdü

Galatasaray, lider Beşiktaş'ı mağlup ederek ligde son 2 hafta kala aradaki puan farkını 3'e düşürdü.

Galatasaray, lider Beşiktaş'ı mağlup ederek ligde son 2 hafta kala aradaki puan farkını 3'e düşürdü.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 78'e yükseltti ve lider siyah-beyazlılarla puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanından 3 puan almasıyla Cimbom üçüncü sırada kaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı