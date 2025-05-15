Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda 19. kez mutlu sona ulaştı. Karşılaşmada attığı 2 golle bu sezon 35 gole ulaşan Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Peki, Galatasaray Süper Lig şampiyonluk maçı ne zaman?

GALATASARAY MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, Yunus Akgün ile ikinci dakikada gole yaklaştı. Bu pozisyondan sonuç alamayan Galatasaray'da gol beşinci dakikada geldi. Gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza yayından ceza sahası sağına verdiği pasta Yunus Akgün, penaltı noktasına yerden çevirdi. Topu önünde bulan Barış Alper'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Galatasaray maçın henüz başında 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Galatasaray, maçın ikinci yarısına da çok hızlı başladı. Yunus Akgün, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, Okay Yokuşlu'dan topu kurtararak sağ ayak üstüyle sert bir vuruşla yakın direğin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

OSIMHEN FARKI ÜÇE ÇIKARDI VE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 63. dakikasında Galatasaray, golcü oyuncusu Osimhen ile farkı üçe çıkardı. Hızlı hücuma çıkan Sarı-kırmızılılarda Morata, sağ kanatta bulunan Yunus'a gönderdiği uzun topta Yunus ceza sahası sağına topu taşıyıp kale sahasına yerden çevirdi. Osimhen, müsait pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Osimhen, Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Yıldız oyuncu gol sayısını 35 yaparak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in 34 gol rekorunu geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

KUPA 19. KEZ GALATASARAY'IN

Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 19. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun ardından ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

GALATASARAY SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde Süper Lig'de de şampiyonluğunu ilan edecek ve 25 şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.