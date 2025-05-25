Galatasaray şampiyonluk kupası ne zaman, saat kaçta verilecek?
2025 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 25. zaferini yalnızca RAMS Park'ta değil, milyonları buluşturacak dev bir organizasyonla Yenikapı'da kutlamaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kupası ne zaman, saat kaçta verilecek?
Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu ve 5. yıldızını büyük bir coşkuyla kutluyor. İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Champions Fest" kapsamında, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler, taraftarlar için unutulmaz anlar sunuyor. Galatasaray şampiyonluk kupası ne zaman, saat kaçta verilecek?
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUPASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.
- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.
- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.
- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.
- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.
- ?Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.
- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.
SAHNEYE ÇIKACAK SANATÇILAR BELLİ OLDU!
19.05 itibariyla sanatçılar sahne alacak. Sanatçı listesi ise şöyle;
- Kenan Doğulu
- Block3
- Gökhan Kırdar
- Aydilge
- Emircan İğrek
- Güliz Ayla
- Enbe Orkestrası
- Ebru Yaşar
- Gripin
- Atiye
- Betül Demir
- Coşkun Sabah
- Altay
Öte yandan DJ kabininde ise Suat Ateşdağlı ve Avantgard Tabldot sahnede olacak.
Galatasaray şampiyonluk kupasının ne aman verileceği henüz netleşmedi. Akşamı ilerleyen saatlerinde kupa verilecek.