Galatasaray, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt transferlerini KAP'a bildirdi

Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Rennes forması giyen sağ bek Sacha Boey ve sol bek Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi. Sarı Kırmızılılar, 21 yaşındaki Sacha Boey'i pazar günü İstanbul'a getirecek ve Fransız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Van Aanholt'la da 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV'ye deplasmanda 5-1 yenildiği maçın ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Cimbom, sağ bek Sacha Boey ve sol bek Patrick Van Aanholt transferlerini borsaya bildirdi.

KAP'A İKİ BİLDİRİM YAPILDI

Sacha Boey için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Patrick Van Aanholt bildiriminde ise, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı

BOEY BU HAFTA SONU TÜRKİYE'YE GELECEK

Galatasaray geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey bu hafta sonunda Türkiye'ye gelecek ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON EURO

20 yaşındaki Kamerun asıllı Sacha Boey geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Boey, Rennes'de ise toplamda 12 maç oynarken 2 asist başarısı gösterdi.

AANHOLT İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray son olarak ise uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile de prensipte anlaştı. Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak.