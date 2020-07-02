Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray'ın yeni lideri Ryan Donk oldu. Hollandalı futbolcu, Selçuk'un jübile yapacak olması, Muslera'nın da uzun süreli sakatlanmasıyla kaptanlık pazubandını koluna taktı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyla yıllık 1.2 milyon eurodan 1+1 yıllık yeni sözleşme yapacak.

Fatih Terim'in jokeri durumunda bulunan Hollandalı oyuncu Ryan Donk, orta saha, forvet, defans; nerede görev verilirse en iyisini yaptı ve sarı-kırmızılıların takdirini kazandı.

Kale dışında her bölgenin adamı olan Donk, son olarak Luyindama'nın sakatlanmasıyla stopere çekildi. Takımın ender ayakta kalan isimlerinden olan 34 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında da takımın başında kaptan olarak sahaya çıktı.

1.2 MİLYON EURODAN 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Ryan Donk ile 1+1 yıllık bir sözleşme yapılması planlanıyor. Hollandalı oyuncuya gelecek sezon için 1.2 milyon euro teklif edilecek.

Bir dönem ücretinin önemli bölümünü vermesine rağmen kiralanacak takım bulunamayan, hatta kadro dışı bile kalan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte kendini buldu ve takıma oturdu. Hollandalı oyuncunun oldukça duygusal bir yapıya sahip olduğu, ancak tecrübeli teknik adamın onu sürekli motive ederek fayda sağladığı dile getirildi.

Sarı-kırmızılı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistle takıma ekstra katkı sağladı.

(Milliyet)