Galatasaray rakibi belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi hangi kanal
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Galatasaray rakibi belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi hangi kanal

UEAF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın kura çekimi merakla beklenirken sporseverleri Galatasaray rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi mi? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Galatasaray rakibi belli oldu mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Galatasaray rakibi belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi hangi kanal
31.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:56

Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Nyon'daki kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Galatasaray rakibi belli oldu mu? Galatasaray rakibi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları!

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve eşleşmesi muhtemel takım sayısı 3 oldu. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri:

1. Lokomotivi Tbilisi

2. Neftchi Baku

3. Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi

GALATASARAY RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray rakibi henüz belli olmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

Kura çekimi beIN Sports'tan ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

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