Galatasaray, Radamel Falcao'ya alıcı bulamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Radamel Falcao'ya alıcı bulamıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Radamel Falcao'yla kulübe getirdiği mali yükten dolayı yolları ayırmak istiyor. Henüz ciddi bir teklifin gelmediği Kolombiyalı futbolcuyu bir türlü elden çıkaramayan yönetim, yıldız ismin menajeriyle temasa geçerek acilen kulüp bulmasını istedi.

Galatasaray'da Radamel Falcao'yla yolları ayırmak için büyük seferberlik var. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi 1 yıl daha devam eden yıldız futbolcunun menajerine acil kulüp bulun mesajı gönderdi.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Takvim'in haberine göre; Ahmet Bulut ile temasa geçen Sarı-kırmızılı yetkililer, Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi. Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada. Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün Kolombiya basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

CİDDİ BİR TEKLİF YOK

Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, Galatasaray'ın Falcao'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.

Galatasaray, Radamel Falcao'ya alıcı bulamıyor
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Hasan Polatkan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Oğuzhan Koç İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Cristiano Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Radamel Falcao'ya alıcı bulamıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 18:10:43. #1.14#

title