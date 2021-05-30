Galatasaray, Radamel Falcao'ya alıcı bulamıyor

Galatasaray, Radamel Falcao'yla kulübe getirdiği mali yükten dolayı yolları ayırmak istiyor. Henüz ciddi bir teklifin gelmediği Kolombiyalı futbolcuyu bir türlü elden çıkaramayan yönetim, yıldız ismin menajeriyle temasa geçerek acilen kulüp bulmasını istedi.

Galatasaray'da Radamel Falcao'yla yolları ayırmak için büyük seferberlik var. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi 1 yıl daha devam eden yıldız futbolcunun menajerine acil kulüp bulun mesajı gönderdi.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Takvim'in haberine göre; Ahmet Bulut ile temasa geçen Sarı-kırmızılı yetkililer, Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi. Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada. Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün Kolombiya basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

CİDDİ BİR TEKLİF YOK

Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, Galatasaray'ın Falcao'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.