Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da
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Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da

Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, İngiliz ekibi Brentford'da forma giyen milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray, İngiliz ekibi Brentford'da forma giyen milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada 21 yaşındaki futbolcunun ön alım hakkını da olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Halil Dervişoğlu'nun kariyeri

8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Halil İbrahim Dervişoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine, altyapısında yetiştiği Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında başladı. Sparta Rotterdam'ın altyapısında çeşitli kategorilerinde top koşturan genç forvet oyuncusu, Rotterdam ekibinin U21 kategorisinde 36 maçta 25 gol ve 14 asistlik performans göstererek A takıma yükseldi. Sparta Rotterdam'ın A takımında çıktığı 58 maçta 16 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çeken Halil Dervişoğlu, 3 Ocak 2020 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a transfer oldu. Brentford'da oynadığı yarım sezonluk süre zarfında 9 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki futbolcu, takımının Middlesbrough karşısında oynadığı FA Cup maçında bir kez fileleri sarstı. 6 Ekim 2020 tarihinde Hollanda'nın Twente takımına kiralanan futbolcu, burada geçirdiği 3 aylık dönemde 270 dakika süre aldı ve bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübüne ocak ayı başında geri döndü.

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu geçici transferle renklerine kattı. Galatasaray'da yarım sezonda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray'da parlayarak Türkiye A Milli Takımı'na davet edildi. İlk defa 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi ve milli takımda dört maçta bir kez fileleri sarstı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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