Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi
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Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi

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Göreve geldiği ilk günden itibaren bir sürü sorunla boğuşmasına rağmen transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Başkan Burak Elmas ve Yönetimi, bu hafta imzaları attırıyor. Şu ana dek sadece Barış Alper Yılmaz transferini gerçekleştiren ve ağır hareket etmekle eleştirilen Başkan Elmas, iki transferde daha mutlu sona ulaştı. Gedson ve Patrick van Aanholt'un önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da olacağı belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile aradaki sorunları hallederken Patrick van Aanholt ile de anlaşma sağlandı.

BENFICA İLE ANLAŞILDI

Cim-Bom ilk olarak Benfica ile yapılan uzun müzakereler sonunda Fernandes'in işini bitirdi. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon olarak belirlediği ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon euro teklif ettiği yıldız futbolcu için taraflar 10 milyon euroda anlaştı.

Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi

32 MİLYON EUROYA KİRALADI

Galatasaray 2 milyon euroya 1 seneliğine kiraladığı Gedson Fernandes'i önümüzdeki yıl 10 milyon euro ödeyerek bonservisine sahip olabilecek.

SOL BEK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Fernandes gelişmesinin ardından Cim-Bom, PSV maçları öncesi sol bek sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hollandalı Patrick van Aanholt ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi

3 SENELİK İMZA

30 yaşındaki futbolcu ile 3 senelik anlaşma yapılırken, tecrübeli oyuncuya her sezon için 1.6 milyon euro ödeneceği öğrenildi. Galatasaray cephesinin Layvin Kurzawa ile anlaşma ihtimaline karşılık şimdilik bu oyuncuyu beklettiği de kulislerde konuşuluyor. Önümüzdeki hafta için Gedson ve Patrick van Aanholt'un İstanbul'da olması bekleniyor.

(Milliyet)

Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi
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