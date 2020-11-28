Galatasaray özet izle! Çaykur Rizespor Galatasaray özeti ve golleri izle! Diagne golleri izle! Galatasaray geniş özet!
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Çaykur ve Rizespor Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 gole sah e olan maç sonrası Galatasaray sahada 4-0 galip ayrıldı. Diagne golleri izle! Galatasaray geniş özet! Galatasaray özet izle! Çaykur Rizespor Galatasaray özeti ve golleri izle!
Sporseverlerin yakından takip ettiği Çaykur Rizespor Galatasaray maçı 0-4 sona erdi. Maç sonrası Galatasaray özet izle! Çaykur Rizespor Galatasaray özeti ve golleri izle! Diagne golleri izle! Galatasaray geniş özet gibi konular araştırıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR 0-4 GALATASARAY
Ç. RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah.
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne.
MAÇ ANLATIMI
Dakika 1: Mücadele hakem Atilla Karaoğlan'ın çaldığı düdükle başladı.
Dakika 3: Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.
Dakika 4: Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Diagne'den önce kaleci Gökhan çeldi.
Dakika 6: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.
Dakika 11: Galatasaray'da birbirleriyle çarpışan Donk ve Samudio yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
Dakika 25: Galatasaray'ın geliştirdiği atakta top direkten döndü. Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne'nin şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı.
Dakika 28: Bu defa Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu önce Rizespor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Taşdemir'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
Dakika 45: Galatasaray, Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Dakika 45+6: Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Dakika 52: Galatasaray, Diagne'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Emre Akbaba'nın pasıyla altıpasta topla buluşan Diagne'nin vuruşu savunmaya da çarpıp ağları havalandırdı.
Dakika 77: Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyonun sonrasında Galatasaray, Dİagne ile skoru 3-0 yaptı.
Dakika 87: Galatasaray, Taylan'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı 4'e çıkardı: 0-4
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