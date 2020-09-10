Galatasaray Okay Yokuşlu'nun sözleşmesine, Luyindama'daki gibi zorunlu satın alma opsiyonu koyacak
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Galatasaray Okay Yokuşlu'nun sözleşmesine, Luyindama'daki gibi zorunlu satın alma opsiyonu koyacak

Celta Vigo'nun kiralama için 2 milyon euro istediği Okay için en fazla 1 milyon 55 bin euro harcama hakkı olan Aslan, tıpkı Luyindama'da olduğu gibi "zorunlu satın alma opsiyonu" içeren bir teklif sundu. Sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'nun vereceği yanıtı bekliyor.

10.09.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:58

Orta saha için Etebo'dan sonra Okay Yokuşlu'yu da transfer etmek isteyen G.Saray, futbolcunun kulübü Celta Vigo'nun tek sezon için 2 milyon euro kiralama bedeli istemesiyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Maicon ve Mustafa Kapı'nın transferinden elde edilen gelirle 1 milyon 55 bin euro harcama hakkı olan sarı kırmızı ekip, finansal fair play kriterleri nedeniyle Celta'nın istediği rakamı veremeyince, İspanyol ekibini ikna etmek için Luyindama için uygulanan formülü devreye soktu. Celta'nın oyuncuyu bonservisle vermeye hazır olması da yeni formülde etkili oldu.

BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp 2018 yılında Standard Liege'den Luyindama'yı alırken uyguladığı "zorunlu satın alma opsiyonu" formülü ile önce oyuncuyu 3 milyon euro bedelle kiralamış, sezon sonunda 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Okay için de 5.5 milyon euroluk bir paket teklif üretti.

Buna göre milli oyuncu, Celta'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Aslan, 24 yaşındaki oyuncu için önce 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, sezon sonunda 4 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini alacak. Teknik direktör Fatih Terim'in de çok istediği Okay için şimdi Celta'nın yanıtı bekleniyor.

(Hürriyet)

Galatasaray Okay Yokuşlu'nun sözleşmesine, Luyindama'daki gibi zorunlu satın alma opsiyonu koyacak
Haber Yorumları (1)
CARLOS: Şişirme oyuncu bence. Anadoludan Okaydan daha iyileri var ve bedavaya yakın. Maçların seyircisiz oynanacağını göz önünde bulundurursak amatör kümeden bile yıldız adayı bulup 18 e sokabilirsiniz.
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