Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı - Haberler Spor
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Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

AMBULANS GELDİ

Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

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