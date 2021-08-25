Galatasaray nasıl tur atlar? GS UEFA maçında Randers'ı elemek için maç sonucu kaç kaç bitmesi gerekiyor? Tüm ihtimaller ve olasılıklar!
Temsilcimiz Galatasaray yarın Randers ile rövanş maçında karşılaşacak. Galatasaray ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçta ise tur atlaması için yenmesi veya en kötü uzatmalara gitmesi için berabere kalması gerekmektedir. İzleyiciler GS'ın Randers karşısında tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Galatasaray nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım. Haberler.com özel analiz haberi sizlerle...
Yarın akşam UEFA ön eleme rövanş maçları oynanacak. 4 temsilcimizin de maçları olacak. En merak edilen konulardan birisi de Galatasaray turu geçer mi nasıl tur atlar sorusu oldu. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? GS UEFA maçında Randers'ı elemek için maç sonucu kaç kaç bitmesi gerekiyor? Tüm ihtimaller ve olasılıklar! GS tur atlar mı? Randers'ı elemesi için maçı kaç kaç kazanması gerekiyor. Beraberlikle tur atlanır mı? İşte tüm detaylar...
GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Randers UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçı yarın yani 26 Ağustos Perşembe saat 21:00 'da başlayacaktır. Temsilcimize başarılar diliyoruz.
GS İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray'ın ilk maçı 1-1 berabere tamamlanmıştı.
GALATASARAY TURU NASIL GEÇER? (TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)
Haberler.com 'a özel matematiksel analiz yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda GS'nin tur atlama ihtimallerini kısaca paylaşacağız.
Öncelikle şunu belirtmiş olalım. Deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu bakımdan tur atlama için deplasman golü hesabı yapmamıza gerek kalmayacak. İlk maç 1-1 berabere tamamlanmıştı. Şimdi Galatasaray'ın tur atlama ihtimallerine bakalım:
- Galatasaray bu maçta berabere kalırsa maç her türlü uzatmalara gidecektir. İster 0-0 isterse 2-2 isterse 3-3 berabere bitsin maç uzatmalara gider. Çünkü UEFA'da deplasman golü kuralı kaldırıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Bu bakımdan bugünkü maç skorları;
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
6-6
7-7
8-8
vb. gibi skorlarla biterse maç uzatmalara gidecek.
- Eğer Galatasaray maçı kazanırsa tur atlayacak. Mesela Galatasaray maçı 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1 vb. gibi skorlarla kazanırsa bir üst tura çıkacaktır.
- Eğer GS yenilirse tur atlayamayacak. Bu bakımdan maçı kesinlikle yenmesi veya en azından berabere kalması gerekiyor.
Dediğimiz gibi maç berabere biterse uzatmalar oynanacak. GS kazanırsa turu atlar, kaybederse elenmiş olacaktır.
Galatasaray ve diğer 3 temsilcimize UEFA arenasında başarılar diliyoruz.