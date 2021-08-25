Galatasaray nasıl tur atlar? GS UEFA maçında Randers'ı elemek için maç sonucu kaç kaç bitmesi gerekiyor? Tüm ihtimaller ve olasılıklar!

Temsilcimiz Galatasaray yarın Randers ile rövanş maçında karşılaşacak. Galatasaray ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçta ise tur atlaması için yenmesi veya en kötü uzatmalara gitmesi için berabere kalması gerekmektedir. İzleyiciler GS'ın Randers karşısında tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Galatasaray nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım. Haberler.com özel analiz haberi sizlerle...