Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi

Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren ve taraftarın gönlünde bambaşka bir yere sahip olan Fernando Muslera için yönetimden çarpıcı bir hamle geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme öneren yönetim, Uruguaylı kalecinin vereceği cevabı bekliyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi.

2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ, CEVAP BEKLENİYOR

Galatasaray ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeriDaniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor. Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.

HEDEFİ GALATASARAY'A HİZMET ETMEK

Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM: MUSLERA BİZİM

Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri" ifadelerini kullanmıştı.

10 SEZON, 14 KUPA

10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı.

(Sporx)