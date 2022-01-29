Galatasaray, Muslera'nın yerini Barcelona'dan doldurdu! Aslan'da kalenin yeni sahibi Inaki Pena

Fernando Muslera sonrası transferde önceliği kaleye veren Galatasaray, aradığı kaleciyi Barcelona'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımından Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Inaki Pena için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak. 22 yaşındaki kalecinin pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Barcelona'dan yeni transferi Inaki Pena, bu sezon B takımla çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kaparken, toplamda 8 kez topu ağlarında gördü. 1.84 boyunda olan 22 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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