Galatasaray, Muslera'nın yerini Barcelona'dan doldurdu! Aslan'da kalenin yeni sahibi Inaki Pena - Haberler Spor
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Galatasaray, Muslera'nın yerini Barcelona'dan doldurdu! Aslan'da kalenin yeni sahibi Inaki Pena

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerini sonunda doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona B takımından 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. İspanyol kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Genç eldivenin pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Fernando Muslera sonrası transferde önceliği kaleye veren Galatasaray, aradığı kaleciyi Barcelona'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımından Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Inaki Pena için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak. 22 yaşındaki kalecinin pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, Muslera'nın yerini Barcelona'dan doldurdu! İşte Aslan'da kalenin yeni sahibi

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Barcelona'dan yeni transferi Inaki Pena, bu sezon B takımla çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kaparken, toplamda 8 kez topu ağlarında gördü. 1.84 boyunda olan 22 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Spor, Haber

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