Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasının iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu

Büyük umutlarla ekilmişti, hepsi ellerinde kaldı! Teşvik eden şirket, köylüyü mağdur etti

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar, kartın iptali ve oyuncunun ceza almaması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuru reddedildi ve Mohamed 1 maç ceza aldı. Galatasaray, Mohamed'in 1 maçlık cezası için de itirazda bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Kaybedilen 3 puan kadar geldiği günden beri müthiş bir performans çizen Mostafa Mohamed'in kırmızı kart görmesi de sarı-kırmızılı camiayı sarsmıştı.

Mısırlı golcünün oyundan atıldığı pozisyon büyük tartışma yaratmıştı. Kırmızı kartın haksız olduğunu ifade eden sarı-kırmızılı kulüp, kartın iptali ve oyuncuya ceza verilmemesi için TFF'ye başvurmuştu.

GALATASARAY'DAN YENİ BAŞVURU

Yapılan başvuru reddedildi ve Profesyonel Disiplin Kurulu, Mohamed'e 1 maç men cezası verdi. Galatasaray bu kararın da iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

TFF'den yapılan açıklama şöyleydi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.03.2021 tarih, 55 sayılı ve Galatasaray A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray A.Ş. sporcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,

Galatasaray A.Ş. sporcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu"

(SABAH)