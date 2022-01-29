Galatasaray mı Beşiktaş mı? Rengini belli eden Gomis transferin fitilini sosyal medyadan yaktı

Süper Lig'de bu sezon adeta dibe vuran ezeli rakipler, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Al Hilal'le yollarını ayırmasından sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la adı anılan Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan yaptığı yorumla tarafını belli etti

GOMIS'TEN GALATASARAY TARAFTARINA CEVAP

Instagram'dan Al Hilal takımında kazandığı kupalarla bir fotoğrafını paylaşan Gomis'e bir Galatasaray taraftarı, "Come to Galatasaray" yorumu yaptı. 36 yaşındaki Fransız golcü ise bu yoruma, "İnşallah" cevabını verdi.

"GALATASARAY'A KAPIMIZ AÇIK"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Gomis'le görüşmelere başladıklarını açıklamıştı. Öte yandan Fransız golcünün menajeri de "Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanarak, Türkiye'ye dönmeye hazır olduklarını belirtmişti.

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